Maroc-Mauritanie: à quelle heure et sur quelle chaîne? (CHAN)

Dans quelques heures, le coup d’envoi du CHAN sera donné avec le match opposant le Maroc, pays hôte, à la Mauritanie. La rencontre aura lieu à 19h30 au complexe Mohammed V à Casablanca et sera retransmise sur Al Aoula, Arryadia, BeIn Sports HD1 et BeIn Sports Max9. En lever de rideau, les organisateurs promettent un show grandiose pour ouvrir le bal et célébrer comme il se doit cette prestigieuse compétition africaine organisée pour la première fois au royaume. Les Marocains sont, d’ailleurs, invités à se rendre en masse au stade afin de supporter les Lions de l’Atlas, profiter du spectacle et découvrir le grand lifting du complexe casablancais, fermé depuis le match du Wydad contre Al Ahly d’Egypte en finale de Champions League pour rénovation.

Pour rappel, le Maroc est dans le groupe A avec la Mauritanie, la Guinée et le Soudan. Les poulains de Jamal Sellami ont intérêt à faire bonne figure ce soir pour entamer l’aventure sans misère. Le prochain match contre la Guinée aura lieu le 17 janvier à Casablanca.

