Maroc-Iran: Quand Carlos Queiroz a provoqué le staff technique (VIDEO)

Le match ayant opposé, le 15 juin, le Maroc à l’Iran en Coupe du Monde a connu quelques tensions du côté des deux staffs techniques.

Carlons Qeiroz est un entraineur portugais. Il a notamment entrainé le Real Madrid et le Portugal. Son objectif face au Maroc était simple et bien calculé: « il fallait déstabiliser le Maroc psychologiquement », a-t-il dit en conférence de presse. L’Iran, en restant en défense, a joué avec ses moyens, en cherchant au moins le match nul face à une équipe offensive des Lions de l’Atlas qui n’a jamais réussi à trouver la clé. Et en deuxième mi-temps, lorsque les Marocains étaient plus frais physiquement, les Iraniens ont cassé la rencontre en effectuant des fautes.

À la 65ème minute de la rencontre, Patrice Beaumelle, entraîneur adjoint du sélectionneur national Hervé Renard, s’est insurgé contre le jeu agressif des Iraniens, ce qui a poussé leur sélectionneur Carlos Queiroz à réagir méchamment. Les deux techniciens se sont pris le bec pendant quelques secondes en présence d’Hervé Renard qui a calmé la situation. Pendant toute la rencontre, Carlos Qeiroz a essayé de provoquer les joueurs marocains et le staff technique.

Rappelons que le Maroc s’est incliné contre l’Iran sur le score de 1 à 0, un but marqué contre son camp par Aziz Bouhaddouz. Le pire scénario pour les Lions de l’Atlas.

N.M.