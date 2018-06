Maroc-Iran: le message Bouhaddouz aux Marocains

L’international marocain Aziz Bouhaddouz qui a marqué contre son camp lors du premier match des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde contre l’Iran a fait des déclarations. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant est effondré.

« Le match était difficile pour tous les joueurs. On a bien entamé la rencontre mais nous n’avons pas saisi les occasions que se sont présentées. C’est un moment difficile pour moi. C’est une chose qui peut se produire en football et c’est moi qui en fais les frais aujourd’hui. Je présente mes excuses à l’équipe, aux supporters et aux 35 millions de Marocains. Je suis un idiot, mais je vais gérer cette situation parce que je pratique ce sport depuis des années », a-t-il affirmé. Et d’ajouter: « Mes coéquipiers m’ont soutenu. Maintenant, on va rassembler nos forces pour rattraper les choses ».

Pour sa part, l’international Amine Harit a affirmé que les Lions de l’Atlas n’ont pas été efficaces pendant le match malgré les nombreuses occasions créées. « On aurait pu mieux faire. Maintenant, on a encore deux grands matchs à disputer contre le Portugal et l’Espagne. Il faut oublier cette défaite », a-t-il souligné.

L’attaquant Khalid Boutaib, lui, a rappelé que la sélection a quelques jours seulement pour se ressaisir, promettant de donner le meilleur face au Portugal. « On aurait pu gagner si on avait été plus efficaces. On aurait dû profiter des occasions créées en début de rencontre. Dommage », a-t-il regretté.

Il a également réagi à l’erreur de Bouhaddouz et n’a pas hésité à le défendre. « Il a marqué contre son camp et considère aujourd’hui qu’il est le seul responsable de la défaite. On ne lui a rien reproché et on a fait de notre mieux pour le soutenir », a-t-il confié.

