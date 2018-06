Maroc-Iran: heure, chaine, ce qu’il faut savoir (Coupe du monde)

Après 20 longues années de déboires, la sélection nationale est de retour en Coupe du Monde. Elle sera opposée à l’Iran ce vendredi.

Après trois matchs amicaux assez rassurants, les Lions de l’Atlas passent aux choses sérieuses en visant la victoire contre les hommes de Carlos Queiroz pour espérer écrire une nouvelle page d’histoire et se qualifier au second tour.

Si le Maroc et l’Iran ne se sont jamais affrontés, les deux sélections ont plusieurs points en commun: cinq participations en Coupe du monde, un excellent effectif, une défense infaillible, des joueurs évoluant pour la plupart en Europe et un beau parcours de qualification pour la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas entameront ainsi le prestigieux tournoi en s’opposant à une sélection qui est loin d’être facile à battre. Ils ont d’ailleurs intérêt à maîtriser leur buteur virevoltant Alireza Jahanbakhsh, qui évolue au AZ Alkmaar, aux Pays-Bas, et qui a largement contribué à la qualification de sa sélection.

Le match se déroulera le vendredi 15 juin à Saint-Pétersbourg, dans le stade de Krestovski. La rencontre, prévue à partir de 15 heures GMT, sera retransmise sur Arrydia, Al Aoula, IRIB TV 3, Sport TV 1, canale 5 italia TRT 1 HD, Cuatro beIN SPORTS HD 1 FR, ARD Das Erste HD, TF 1 HD, TVP 1 HD, RTS Deux HD, SRF zwei HD, RSI LA 2 HD, TVP Sport HD, Telecinco beIN SPORTS MAX 2 HD AR et beIN SPORTS MAX 1 HD AR.

« Que pensez-vous de Azmoune, l’attaquant star de l’Iran? Avez un plan contre lui? », lancé un journaliste lors de la conférence de presse. Pour Benatia, « le plan est très simple. Il ne faut pas prendre de but. On est capable de marquer. Il n’y a pas un plan spécial contre lui. C’est un très grand joueur. Mais on respecte aussi toute l’équipe ».

Pour Hervé Renard, « ce n’est pas la première fois qu’on joue contre un attaquant de cette valeur. On a affronté Gervinho et Aubameyang. On a eu des matchs très difficiles sur le continent africain, on sera prêts pour demain ». Il ajoute: « On est pas venus ici pour prendre des photos des monuments de Saint Peterbourg. On est là parce qu’on est des compétiteurs »

Les Lions de l’Atlas affronteront le 20 juin le Portugal avant de jouer, cinq jours après, leur dernier match en phase de groupe contre l’Espagne.

N.M.