Maroc-Iran: quelle heure, quelle chaine? (Coupe du monde 2018)

Si le Maroc et l’Iran ne se sont jamais affrontés, il faut dire que les deux sélections ont plusieurs points en commun: cinq participations en Coupe du monde, un excellent effectif, une défense infaillible, des joueurs évoluant pour la plupart en Europe et un beau parcours de qualification pour la Coupe du monde.

Après trois matchs amicaux assez rassurants, les Lions de l’Atlas passent aux choses sérieuses en visant la victoire contre les hommes de Carlos Queiroz pour espérer écrire une nouvelle page d’histoire et se qualifier au second tour.