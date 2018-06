Maroc-Iran: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe du monde)

Si le Maroc et l’Iran ne se sont jamais affrontées, il faut dire que les deux sélections ont plusieurs points en commun : cinq participations en Coupe du monde, un excellent effectif, une défense infaillible, des joueurs évoluant pour la plupart en Europe et un beau parcours de qualification pour la Coupe du monde.

On y est ! Après 20 longues années de déboires, la sélection nationale renoue avec le succès et croise les crampons pour son entrée en lice en Coupe du Monde avec la redoutable équipe d’Iran.