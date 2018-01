Maroc-Guinée: à quelle heure et sur quelle chaine? (CHAN 2018)

La victoire écrasante du Maroc contre la Mauritanie en match d’ouverture du CHAN sur le score de 4 à 0 a fait exulter le public.

Grâce à un immense Ayoub Kaâbi, buteur de la compétition grâce à un magnifique doublé, les poulains de Jamal Sellami n’ont fait des «Mourabitoune» qu’une bouchée. Ce n’est désormais qu’un agréable souvenir. Retour à la réalité, à partir de mercredi 17 janvier, où les Lions de l’Atlas devront, pour la deuxième journée de ce Groupe A, se surpasser contre la Guinée afin de mettre un pas en quarts de finale. Le complexe Mohammed V de Casablanca abritera cette rencontre qui sera retransmise sur Al Aoula, Arriyadia et BeIn Sports HD1, à partir de 16h30.

Après avoir battu les Mauritaniens, avec l’art et la manière, less locaux sont encore attendus au tournant pour être artisans d’un nouveau succès. Les Guinéens, battus par le Soudan en première journée sur le score de 2 à 1, sont susceptibles de manifester un sursaut d’orgueil et prouver, ainsi, qu’ils sont loin d’être une proie facile pour des Lions de l’Atlas

A l’issue de la première journée, le Maroc est co-leader, avec 3 points, aux côtés du Soudan, mais avec un goal-average à son avantage. Une nouvelle victoire demain permettra aux nationaux de continuer l’aventure sans soucis, loin des calculs inutiles. D’autant plus que l’objectif de Jamal Sellami est de dépasser, enfin, le stade des quarts de finale, meilleure performance du Maroc dans cette compétition.

Pour la dernière journée de son groupe, le Maroc croisera le fer, le dimanche 21 janvier, avec le Soudan pour valider son ticket de qualification. C’est probablement assez tôt pour y penser, parce que le résultat de la rencontre contre la Guinée devrait sceller le sort des locaux.

Voici les résultats de tous les groupes du CHAN, y compris celui du Maroc, à l’issue de la première journée.

Groupe A

Maroc – Mauritanie : 4-0

Guinée – Soudan : 1-2

Groupe B

Côte d’Ivoire – Namibie : 0-1

Zambie – Ouganda : 3-1

Groupe C

Libye-Guinée Equatoriale : 3-1

Nigeria – Rwanda : 0-0

Groupe D : le 16 janvier

16h30: Angola – Burkina Faso

19h30: Cameroun – Congo 0-1

Noura Mounib