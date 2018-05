Liste des 35: Hervé Renard fait le point (Mondial 2018)

« Une liste de 35 présélectionnés circule sur les réseaux sociaux. Elle est fausse. La liste des présélectionnés sera adressée par la FRMF à la FIFA mi-mai », a indiqué le sélectionneur national Hervé Renard via twitter.

Dans la journée, une liste avait fuité sur les réseaux sociaux. Certains noms importants n’y figuraient pas, comme Yassine Bammou, Abdelali Mohammadi, Ismail Haddad, Fouad Chafik et Yunis Abdelhamid.

