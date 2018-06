Lions de l’Atlas: les dernières nouvelles de Nordin Amrabat

En conférence de presse d’après match, Hervé Renard a déclaré: « Je suis très déçu. Même si nous avions fait match nul j’aurai été très déçu. Vous pouvez imaginer avec cette défaite et pas mal d’occasions…c’est le pire scénario possible ».

Et c’est sur un coup franc, en toute fin de match (90+3), que le pire scénario possible est arrivé. Bouhaddouz a marqué de la tête sur son propre gardien après une passe de Safi.

En deuxième mi-temps, le Maroc a continué à faire le jeu et les Iraniens se sont montrés de plus en plus agressifs, fermant le jeu en restant en défense. C’est alors que Nordin Amrabat est sorti sur blessure.

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, a assuré que Nordin Amrabat était dans un état « très stable » et qu’il passera 24h à l’hôpital avant de rejoindre l’équipe nationale. Il sera présent face au Portugal incha allah ». Plus de peur que de mal pour le Marocain.