Les Lions de l’Atlas se remettent au travail après la défaite face à l’Iran (PHOTOS)

Rappelons que les protégés d’Hervé Renard se sonts incliné 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Le mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal à Moscou et enfin l’Espagne le lundi 25 juin à Kaliningrad.

