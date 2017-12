Le joueur du Wydad de Casablanca, Achraf Bencharki, fait toujours tourner les têtes.

Après sa participation plus que parfaite à la ligue des champions d’Afrique remportée par son club, le jeune natif de Taza signe sur une saison parfaite avec 9 buts et 7 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues. Aujourd’hui, la Ligue 1 n’a d’yeux que pour lui et les échos de la presse sportive française ne fait que corroborer ces informations. D’après Foot Mercato et France Football, Bordeaux, Nice, Saint-Etienne et Toulouse seraient sous le charme d’Achraf Bencharki. Ils surveilleraient de très près le joueur wydadi dont le talent avait également fait chavirer les cœurs d’Anderlecht, du Borussia Dortmund et de plusieurs autres clubs du Golfe et des Emirats. Pourtant, l’attaquant des Rouges avait affirmé qu’il ne pense pas actuellement à quitter son club avec qui il est sous contrat jusqu’en 2021. L’ex-joueurs du MAS ne serait-il pas tenté de succomber aux yeux doux des clubs européens?

A quelques mois de la Coupe du Monde en Russie, Achraf Bencharki a intérêt à faire le bon choix afin de s’assurer une place dans l’effectif de Hervé Renard. En attendant des offres juteuses, le joueur du Wydad a intérêt à se concentrer sur la Botola où son club peine à se trouver une trouver une place parmi les premiers après son retour du Mondialito.

Noura Mounib