« Zaynoo à lancé une cause via les réseaux sociaux nommée #sauvons la jambe de l’élève walid, accompagnée de campagne de push whatsup pour une collecte de dons relatifs au paiement des factures de ses interventions », déclare Alkawthar El Hyani, présidente de l’association. « Pour remonter le moral de Walid, Zaynoo a organisé une surprise à travers l’envoi de message et du soutien moral de Hervé Renard », précise-t-elle à Le Site info.

Walid, 6 ans et demi, a été victime d’un accident et souffre d’une grave fracture à la jambe gauche. Le sélectionneur français des Lions de l’Atlas lui a adressé un petit message de soutien, suite à une demande de l’association Zaynoo qui avait lancé une campagne pour soutenir le jeune garçon. Walid avait été percuté par un bus en octobre dernier.