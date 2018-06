Le match amical Israël-Argentine est annulé 

Lionel Messi « compte des dizaines de millions de fans dans les pays arabes et musulmans… nous demandons à tous de brûler les maillots portant son nom et les affiches à son effigie », avait lancé le directeur de l’association palestinienne de football, Jibril Rajoub.

