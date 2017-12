L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Rappelons que la FIFA a confirmé la réception des accords de candidature de la Fédération Royale Marocaine et des Fédérations canadienne, américaine et mexicaine de Football.

Le journal Assabah rapporte que le royaume a présenté sa candidature pour l’organisation du plus grand événement sportif en présence du secrétaire général de la FRMF Tarik Najm, du coordinateur Hicham Amrani et de deux consultants. De son côté, la candidature américaine a été déposée en présence de 50 responsables, tous confiants quant à l’organisation du Mondial. Le journal affirme que le Maroc a malheureusement proposé des villes qui ne disposent pas d’infrastructures adéquates (stades, hôtels…) pour ce genre d’événements, à l’instar de Ouarzazate. Ce qui met sérieusement en péril la possibilité d’organiser cet événement face à des poids lourds.