Le guide du supporter marocain pour le Mondial 2018

En matière de téléphonie, une recharge de 20 dollars offre deux heures de communication, en plus des appels nationaux qui sont gratuits. Pour internet, les supporters peuvent payer 25 dollars pour tout le mois et pourront ainsi avoir une connexion haut débit.

Les supporters peuvent réserver à l’avance sur les sites dédiés à ce volet. Entre hôtels, appartements, auberges et chambres, ils auront l’embarras du choix où loger durant la Coupe du Monde. Selon les sites de réservation, le prix d’une chambre d’hôtel en Russie varie entre 50 et 4000 dollars la nuitée (entre 500 et 4000 dirhams). Pour louer chez des privés, la chambre vous coûtera environ 200 dollars pour tout le mois (2000 dirhams).

Les Marocains souhaitant se rendre en Russie sont appelés à réserver en ligne et sans tarder leurs billets de vols. Arrivés en Russie, ils auront la possibilité de se déplacer gratuitement entre les onze villes abritant les matchs du tournoi grâce au Fan ID et au ticket de la rencontre. Le transport à l’intérieur des villes sera également gratuit grâce aux moyens de transport mis en place pour le Mondial.

Il a ainsi assuré à Le Site info que les tickets de matchs permettront aux supporters d’accéder aux terres russes sans visa. Il suffit d’être muni du passeport et du Fan ID, une carte que tous les spectateurs des matchs de la Coupe du monde doivent détenir pour avoir accès aux stades. Pour l’avoir, les supporters doivent accéder au site www.fan-id.ru et suivre les étapes mentionnées.