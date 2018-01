Le budget des Lions de l’Atlas pour se préparer à la Coupe du monde

En application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales procéderont au déploiement de deux hôpitaux.

Par ailleurs, Hervé Renard et ses Lions auront un avion privé à disposition afin d’assurer tous les déplacements de l’équipe et du staff. Pour rappel, le Maroc jouera contre l’Iran le 15 juin prochain, puis le 20 contre le Portugal avant d’affronter la Roja, le 25 du même mois.

Ce budget sera consacré, en premier lieu, à la préparation pour la Coupe d’Afrique, en vue de laquelle, le Maroc jouera deux matchs amicaux, le premier contre la Serbie et le deuxième contre l’Ouzbékistan. En ce qui concerne les préparations pour la Coupe du monde, l’équipe nationale se rendra en Suisse, selon le journal, et jouera par la suite contre la Serbie, à Londres, avant d’affronter l’Ouzbékistan à Casablanca.

La Fédération royale marocaine de football a encaissé 1,5 milliard de centimes octroyé par la FIFA et les 5 autres millions de centimes par la CAF. En plus de 400 millions de dollars de la FIFA, octroyé, cette foi- ci, aux 32 pays participants.

Plus que six mois avant la grand-messe du football mondial! Et le Maroc s’y prépare, comme d’ailleurs toutes les nations qualifiées.