À domicile, le Bayern Munich n’a pas fait de cadeaux à Besiktas (5-0) mardi soir. Les Turcs ont été rapidement réduits à 10 après l’exclusion de Vida (16e), et le Bayern n’a pas eu à forcer son talent. Thomas Müller (43e, 66e), Kingsley Coman (53e) et Robert Lewandowski (79e, 88e) ont fait le job.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK