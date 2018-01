Laura Flessel était à Rabat avec Moncef Belkhayat (VIDEO)

Moncef Belkhayat, président de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, s’est entretenu à Rabat avec Laura Flessel, ministre française des sports dans le cadre d’une visite non officielle.

En présence de plusieurs noms du sport national, les deux responsables ont discuté des différentes pistes de collaboration entre la Fondation Mohammed VI des champions sportifs et la Fondation du ministère du sport français. «On veut créer des synergies afin d’apporter de la valeur ajoutée aux sportifs marocains et français. On a été agréablement surpris par la vision de la France de développer le sport avant, pendant et après la carrière sportive d’un champion et on va s’inspirer de ce modèle », explique Moncef Belkhayat. De son côté, la ministre se dit fière de la collaboration entre les deux Fondations, promettant de développer davantage de projets sportifs.

Rappelons que Laura Flessel est quintuple médaillée olympique.

S.L.