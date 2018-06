L’arrivée des Lions de l’Atlas à Kaliningrad avant Maroc-Espagne (PHOTOS)

Non, cette fois-ci, ce n'est point une "bonne" blague, inventée par de mauvais et de malhonnêtes petits plaisantins!

Rappelons que les coéquipiers de Mehdi Benatia se sont inclinés lors de leurs deux premiers matchs en Coupe du monde, face à l’Iran (0-1) et au Portugal (0-1). Avec ces deux défaites, le Maroc est d’ores et déjà éliminé de la compétition planétaire.