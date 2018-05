La liste élargie du Portugal, futur adversaire du Maroc au Mondial 2018

Eder, le buteur décisif à l’Euro 2016, et le grand Ronny Lopes seront de la partie. Les redoutables Pepe, Nani et Gonçalo Guedes font également partie de cette liste qui sera affinée définitivement jeudi prochain pour annoncer les 23 noms officiels qui prendront part au tournoi.

Présente dans le Groupe B avec le Maroc, l’Espagne et l’Iran, la Seleçao das Quinas a fait appel à ses talents, à l’instar d’un certain Cristino Ronaldo, pour mettre toutes les chances de son côté et signer une belle édition.