La FIFA demande des explications au Maroc concernant Amrabat

Rappelons que la FIFA a également rejeté les accusations de Noureddine Amrabat concernant l’attitude de l’arbitre de la rencontre Maroc-Portugal. Le joueur avait indiqué que l’arbitre américain avait demandé un maillot à Ronaldo et qu’il avait favorisé les Portugais. Durant le match, deux penaltys n’ont pas été sifflé pour le Maroc et l’arbitrage vidéo n’a pas été utilisé. On se demande pour qui roule la FIFA…

A noter qu’Amrabat portait un casque de protection lors de la rencontre contre le Portugal. Le médecin de la sélection nationale Dr Hifti, avait expliqué, dans une déclaration à la presse, que le staff médical n’avait rien à se reprocher et que tout avait été appliqué selon les règles de la FIFA concernant Amrabat. « Nous avons fait tout ce qu’il fallait pour le joueur et la période de repos a été observée. C’est la santé du joueur qui passe avant tout », avait affirmé le médecin.