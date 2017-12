Le kick boxeur marocain Badr Hari est de retour après une longue absence. Il vient, en effet, de publier ce 18 décembre sur sa page Facebook l’affiche de son prochain combat qui l’opposera le 3 match 2018 à l’Egyptien Hesdy Gerges, surnommé Fighterheart.

Le Golden Boy signera son retour à Rotterdam où il tentera de faire oublier le souvenir de ce triste épisode, il y a un an, où il a dû se retirer lors de son combat contre Rico Verhoeven à cause d’une blessure au bras.

Le Glory, société chargée de la programmation de combats de kick boxing, a, d’ailleurs, annoncé que Hari a signé un nouveau contrat exclusif de plusieurs combats, et une revanche face à Rico ne serait pas une surprise.

Ce n’est pas la première fois que Badr Hari affronte Hesdy Gerges. Ils se sont déjà retrouvés en 2010 et le Marocain avait perdu.

N.M.