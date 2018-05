Hervé Renard: « mon équipe refuse la défaite » (Mondial 2018)

Hervé Renard semble bien déterminé à aller le plus loin possible lors de la prochaine Coupe du monde. A moins de deux mois du plus grand événement sportif planétaire, le sélectionneur national a accordé un long entretien au site Goal.

Le coach des Lions de l’Atlas, qui dit ne pas avoir « l’intention d’aller en Russie pour faire du tourisme », en a profité pour livrer ses ambitions pour le Mondial russe.

Interrogé sur la liste des 23, Renard a répondu « qu’à 90%, la liste finale est déjà établie ». Le reste variera « en fonction des blessures et des indisponibilités de dernière minute », a-t-il dit.

En ce qui concerne les deux redoutables adversaires du Maroc lors du premier tour, à savoir le Portugal et l’Espagne, le sélectionneur s’est montré confiant. « Il faudra jouer avec nos forces et en croyant en nous-mêmes et en ce qu’on peut faire », a-t-il déclaré.

Hervé Renard a également tenu à rappeler ses objectifs pour le Mondial russe. « Aller aussi loin qu’on peut. Je ne vous cache pas que si on quitte le Mondial dès le premier tour, ça serait une énorme désillusion », a-t-il affirmé.

À la question de savoir ce qu’il dit à ses joueurs pour qu’ils « haïssent » la défaite, le principal intéressé a rétorqué: « Mon équipe est à mon image, elle refuse la défaite. Je n’ai pas besoin de dire grand-chose ».

Les adversaires du Maroc sont ainsi prévenus!

Soufiane Laraki