Hervé Renard, Mehdi Benatia…les Lions se confient avant le Mondial (VIDEO)

A quelques semaines seulement de l’événement sportif le plus attendu de l’année, Hervé Renard, Mehdi Benatia, Mounir El Kajoui et Romain Saiss se sont confiés à Bein Sports au sujet de leurs attentes et leurs espoirs face pour la Coupe du monde 2018.

« Je suis fier et heureux. Le Maroc n’a pas participé à la Coupe du monde depuis vingt ans. C’est long comme période! J’ai assisté tout petit à la Coupe du monde 1998. J’ai vu le match et j’étais frustré parce que le Maroc a été éliminé dès le premier tour. Ce sont des souvenirs qui sont restés gravés dans ma mémoire. Du coup, notre participation à la Coupe du monde, cela va être très beau comme événement sportif », a déclaré Mehdi Benatia, le capitaine d’équipe des Lions de l’Atlas.

A rappeler que plusieurs joueurs de l’équipe nationale sont nés dans différents pays européens. De ce fait, ils ne parlent pas tous la même langue. Et Mounir El Kajoui s’est exprimé sur ce point: « C’est un peu compliqué! Je parle avec les joueurs qui habitent en France en anglais et ils me répondent ou en anglais ou en arabe. Mais je trouve que c’est un avantage parce que quand tu te bats aux côtés de ton équipe pour la même cause, ça forge des liens solides. D’ailleurs, la bonne ambiance que nous avons pu créer au sein de l’équipe nous a beaucoup aidés. »

Pour Hervé Renard, aller en Russie n’est pas synonyme de passer des vacances: « Je n’étais pas très content lorsque j’ai vu le tirage, mais je me suis dit que j’étais déjà très chanceux d’arriver à la Coupe du monde. Ce qui veut dire que c’est mérité et ça veut dire qu’il faut qu’on joue face à de grandes équipes. Nous n’allons pas partir pour signer des autographes où nous prendre en photos avec nos adversaires qui sont des stars du football. Ce n’est pas notre but. Je suis convaincu que nous irons tous avec la même motivation ».

D.K.