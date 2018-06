Fouzi Lekjaa a pris une décision concernant Hervé Renard

Selon le quotidien Al Massae, qui rapporte la nouvelle dans son édition de ce lundi 25 juin, Lekjaa a informé Renard de la nécessité de poursuivre sa mission à la tête de la sélection nationale afin de préserver sa stabilité et envisager sereinement les prochaines échéances, notamment la CAN 2019.

