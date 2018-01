Exclusif: les joueurs du Wydad qui ont poussé Amouta vers la sortie

Quelques heures après le départ de l’entraîneur du Wydad de Casablanca Houcine Amouta à cause de la série de mauvais résultats de l’équipe, des révélations chocs ont fait surface, dévoilant un véritable malaise chez les Rouges.

Une source de Le Site Info confie que quelques joueurs phares de l’équipe ont poussé Amouta vers la sortie. «Après la participation au Mondial des clubs aux Emirats Arabes Unis, quatre joueurs du Wydad de Casablanca ont menacé le président Saïd Naciri de quitter le club s’il ne mettait pas fin aux fonctions d’Amouta. Il s’agit d’Achraf Bencharki, Smail Haddad, Youssef Rabeh et Mohamed Nahiri», révèle la source, précisant qu’ils ont exprimé à maintes reprises leur mécontentement au sujet de l’entraîneur. «C’est soit lui, soit nous», auraient-ils lancé au président qui, finalement, n’a pas tardé à faire son choix. D’autant plus que Bencharki est aujourd’hui la star de l’équipe après avoir largement contribué au sacre africain. La même source précise que le complot contre Houcine Amouta a été également tissé par des membres du bureau dirigeant et par le président en personne.

On devrait connaître très bientôt l’identité de l’entraîneur qui prendra les rênes du Wydad de Casablanca pour la phase retour de la Botola. A en croire les bruits de couloir, le Tunisien Faouzi Benzarti, le Français Roger Lemerre et le Belge Hugo Bross seraient les plus pressentis pour s’offrir le poste.

Noura Mounib