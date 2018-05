Équipe type, Mondial, Ramadan…Hervé Renard dit tout avant Maroc-Ukraine (VIDEO)

Hervé Renard a répondu aux questions des journalistes ce mercredi en conférence de presse avant le match amical face à l’Ukraine.

Il a d’abord rappelé qu’Achraf Hakimi a célébré la victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid et que par conséquent, il ne débutera pas la rencontre face à l’Ukraine. Hervé Renard indique que le match amical contre l’Ukraine sera l’occasion de faire certains tests et que les deux matchs suivants seront plus une vraie préparation à la compétition.

« Il ne faudra pas s’attendre à beaucoup de choses significatives contre l’Ukraine, étant donné que le match arrive juste après la préparation ».

Concernant les joueurs qui risquent de jeuner durant le ramadan, Hervé Renard affirme que c’est un sujet dont il ne s’est pas occupé personnellement. « Déjà parce que je pense que je ne suis pas bien placé pour m’en occuper. Et comme c’est un sujet très sensible, j’ai laissé les personnes mieux placées que moi pour s’en occuper », précise le coach.

Revenant sur la victoire du Real, Hervé Renard a félicité le coach et le staff. « J’ai eu la chance de jouer avec Zidane il y a très longtemps. C’est un plaisir immense de le voir réaliser des choses exceptionnelles…et concernant Achraf Hakimi, c’est une fierté pour tous les Marocains…maintenant on va en rencontrer quelques uns très bientôt (les joueurs du Real)…il faudra donc les regarder en face et arrêter de les féliciter ».

Concernant la préparation, « on eu la chance d’être dans des conditions idéales avec des gens qui s’occupent bien de nous en Suisse. Ce sera une très bonne préparation pour le Mondial », a affirmé le sélectionneur.

Quid de l’équipe alignée face à l’Ukraine et à l’équipe qui évoluera en Coupe du monde? « Il y aura un petit brassage face à l’Ukraine, on évoluera avec deux systèmes de jeu…ce sera une répétition. Mais on ne va pas tout bouleverser pour le Mondial, il y a une ossature de base qui ne va pas changer ».

Evoquant la Coupe du monde, Hervé Renard a bien l’intention de « passer le premier tour ». « On a regardé le match de l’Iran contre une bonne équipe turque et on a tiré des enseignements. Il faudra qu’ont soient prêts le 15 juin. « Je ne pense pas qu’on est plus forts. Mais si on dit qu’on a aucune chance et qu’on va visiter la Russie, ça ne m’intéresse pas. On ne doit pas être impressionnés par nos adversaires. Il n’y aura plus de favoris à ce niveau et on a un objectif ».

