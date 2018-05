Des supporters de Berkane victimes d’un accident de la route

Et d’ajouter que la cause de l’accident serait le nombre de virages que connaît la route côtière reliant Al Hoceïma et Tétouan, réputés pour être particulièrement dangereux.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK