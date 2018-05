Décès de Mohamed Jarir alias Houmane: la Toile lui rend hommage

— The Uncut Version® (@TheSupervisor00) May 20, 2018

Décès aujourd hui de l ex joueur du. Raja et de l équipe national. Jarir. Mohamed alias. Ould. Houmane auteur du premier but l équipe du Maroc en coupe du monde contre. L. Allemand 1970 il sera enterré en. Amérique. Allah y rahmou

Nous a quitté ce soir, Mohamed Houmane Jarir, international marocain et joueur du Raja de Casablanca. Il a inscrit le premier but en 1970 pour le Maroc lors d’une coupe du monde face à l’Allemagne. إنـا لله وإنـا إليه راجعون. pic.twitter.com/ksNaNkOGT9

😞Décès de l’ex-joueur du #Raja @RCAOfficiel1949 et de @EnMaroc Mohamed Jarir communément connu par #Houmane . Il est l’auteur du premier but de l’ #équipe #nationale du #Maroc en #Coupe du #monde 1970 contre l’Allemagne @DFB_Team tenue au #Mexique إِنَّا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/FMf3zcOa9l

Le défunt avait porté le maillot du Raja Casablanca et de l’équipe nationale à plusieurs reprises dont la phase finale de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, où il avait inscrit le premier but du Onze national au Mondial face à l’Allemagne.