Cristiano Ronaldo quittera-t-il le Real cet été?

Pour sa part, le quotidien espagnol AS n’a pas évoqué le départ de CR7 mais indique que les négociations pour une éventuelle prolongation du quintuple Ballon d’Or sont au point mort, qui réclame une hausse considérable de son salaire. Il touche actuellement 21 millions d’euros par an, bien loin des 40 millions de Messi ou encore les 37 millions de Neymar au PSG. Ceci pourrait justifier donc sa volonté de quitter les Merengue.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK