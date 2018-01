Coupe du Monde 2026: ce qu’en pense Bouderbala (Vidéo)

A cette occasion, Lekjaâ a confié que le dossier marocain représente la candidature de tout un continent qui, aujourd’hui, a tous les moyens d’organiser une Coupe du Monde. De son côté, Moulay Hafid El Alamy a assuré que le dossier de candidature sera présenté à la FIFA et à toutes les parties qui vont voter afin de voir de près ce que propose le Maroc. L’ancien international marocain, Aziz Bouderbala, lui, n’a pas hésité à encenser la candidature marocaine. «Il est quasiment impossible que la Coupe du Monde 2026 ne soit pas organisée en Afrique. Et mieux que le Maroc, il n’y en a pas !», a-t-il estimé.

Le comité de candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2026, présidé par Moulay Hafid El Alami, a organisé le 23 janvier une conférence à Casablanca en présence du président de la FRMF Fouzi Lekjaâ et du ministre de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi Alami.