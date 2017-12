L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Du haut de ses 33 ans, Victoria Lopyreva a travaillé comme mannequin pour plusieurs magazines de mode comme Cosmopolitan et Gala. Elle est passée, par la suite, à la présentation d’émissions de football sur les chaînes russes grâce à son ex-mari, Fyodor Smolov, joueur de Krasnodar et de l’Équipe de Russie.

Victoria Lopyreva, ambassadrice officielle de la Coupe du monde 2018 et ancienne Miss Russie, a appelé les Marocains à se rendre en masse à son pays pour vivre le Mondial de près et supporter les Lions de l’Atlas. Sur son compte Twitter, elle a publié des photos en compagnie de l’ambassadeur marocain en Russie Abdelkader Lachhab au sein du consulat marocain à Moscou. « C’était un immense bonheur de passer du temps avec l’ambassadeur marocain, ancien footballeur, et son épouse Lamiaa. Je les remercie de tout mon cœur pour leur hospitalité », a-t-elle tweeté, ajoutant qu’elle souhaite la bienvenue en 2018 à tous les supporters marocains.