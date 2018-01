Coupe du monde 2026: voici le logo du Maroc (VIDEO)

L’événement se déroule en présence du président de la fédération, Fouzi Lekjaâ, du ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, et du président du Comité de candidature, Moulay Hafid El Alamy. Les noms des membres du Comité de candidature seront bientôt annoncés.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK