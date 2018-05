Coup de tonnerre: Zidane quitte le Real Madrid (VIDEO)

C’est le choc pour les supporters du Real Madrid. Le club fraîchement installé sur le toit de l’Europe après avoir remporté, il y a une semaine, sa troisième Champions League d’affilée vient d’apprendre le départ de Zidane.

L’entraîneur désormais légendaire du club espagnol, qui a marqué l’histoire de la plus belle des manières, a créé la surprise générale ce jeudi 31 mai en annonçant son départ. « J’ai pris la décision de ne pas continuer l’année prochaine comme entraîneur du Real Madrid. Je pense qu’il faut le faire pour tout le monde. Cette équipe doit continuer à gagner. Et pour cela, elle a besoin d’un autre discours. D’une autre méthode de travail », a-t-il déclaré lors d’une conférence surprise tenue il y a quelques minutes au centre d’entraînement de Valdebebas.

Zidane a fait le choix de quitter le club par la grande porte. »Je veux que les joueurs continuent à gagner et je me dis qu’avec moi, ce sera peut-être compliqué », a précisé le champion du monde. « Après trois ans, pour un entraîneur, c’est souvent difficile de continuer à gagner. Moi j’aime gagner. Si je pense que je ne vais plus pouvoir gagner, je préfère changer. Et ça n’a rien à voir avec les joueurs ».

« Je ne suis pas fatigué (…) A un moment, il faut aussi savoir s’arrêter. Je veux que le club continue à gagner et je pense sincèrement que si l’équipe continue avec moi, ce sera difficile. Si c’est pour vivre une autre saison où ça ne se finit pas bien… Je n’ai pas envie de ça pour ce club…Je ne cherche pas un autre club pour le moment », a précisé le coach français.

Celui qui avait pourtant prolongé jusqu’en 2020 au poste d’entraîneur du Real Madrid est le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions trois années de suite. Il a remporté neuf trophées en l’espace de deux ans et demi à la tête du club espagnol.

« Je peux me tromper, mais c’est ma décision, j’estime que c’est le moment », a insisté Zidane en conférence de presse.

N.M.