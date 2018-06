Classement FIFA: les Lions de l’Atlas gagnent une place

Bonne nouvelle pour la sélection nationale. Une semaine avant l’entame de la Coupe du Monde en Russie, les Lions de l’Atlas ont gagné une place au classement FIFA du mois de juin.

Ils occupent désormais la 41ème place au niveau mondial et la 6ème en Afrique. Ils sont derrière la Tunisie (21ème), le Sénégal (27ème), et la RD du Congo (38ème) et sont suivis par l’Egypte (45ème), le Ghana (47ème), le Nigéria (48ème), le Cameroun (49ème) et le Burkina Faso (52ème).

En parallèle, pas de surprise en tête du classement mondial. L’Allemagne domine toujours devant le Brésil, la Belgique, le Portugal et l’Argentine.

S.L.