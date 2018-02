La sélection nigériane s’est imposée face à son homologue soudanaise par 1 but à 0, mercredi soir au Grand stade de Marrakech, en demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN 2018). Maroc Vs Nigéria, ce sera donc la finale du CHAN qui aura lieu dimanche prochain à 19h00.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK