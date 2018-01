CHAN: le Maroc bat la Namibie et se qualifie en demi-finales (Vidéo)

En présence de milliers de supporters au complexe Mohammed V de Casablanca, le Maroc pouvait facilement marquer plus de buts face à une défense namibienne souvent fragile. L’essentiel est fait et les Lions poursuivent l’aventure du CHAN dans l’espoir de remporter la compétition.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK