CHAN 2018: le Maroc termine en tête de son groupe (VIDEO)

Et même si Sellami a tenté de changer de stratégie à quelques minutes de la fin, en intégrant le buteur de la compétition Ayoub El Kaâbi et le Wydadi Smail Haddad, les deux sélections n’ont pu se départager.

En présence de 50000 supporters, la rencontre n’était pas du même niveau que les deux précédentes lors desquelles les locaux ont battu la Mauritanie et la Guinée de la plus belle des manières. Ces derniers ont failli signer sur une troisième victoire, grâce à un penalty accordé à la 50 ème minute par l’arbitre… mais complètement raté par Achraf Bencharki.