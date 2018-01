CHAN 2018: le Maroc s’impose face à la Guinée (VIDEO)

Les poulains de Jamal Sellami ont convaincu, défendu et attaqué dans une prestation digne des plus grandes équipes de football. Le joueur de Berkane a ouvert le score à la 27ème minute avant que la Guinée n’égalise, une minute après. A la 64ème minute, le Maroc double la mise au grand bonheur des supporters venus nombreux. Quatre minutes après, El Kaâbi inscrit le 3ème but des locaux.

