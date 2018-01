CHAN 2018: la liste des 23 retenus par Jamal Sellami

Milieux de terrain Yahia Jabrane (HUSA) Mehdi Berrahma (AS FAR) Salaheddine Saidi (WAC). Walid El Karti (WAC). Abdelilah Hafidi (RCA). Badre Boulehroud (FUS).

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK