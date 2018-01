CHAN 2018: tous les buts du Maroc face à la Mauritanie (VIDEO)

Le Maroc s’est imposé 4-0 en match d’ouverture du CHAN. Les poulains de Sellami ont eu du mal à ouvrir le score en 1ère mi-temps. Ce n’est qu’à partir de la 66ème minute que les locaux se libèrent, signant sur un festival de buts. Ayoub El Kaâbi inscrit le premier but à la 66ème minute avant qu’Ismail El Haddad ne double la mise, au grand bonheur des supporters. A la 80ème minute, El Kaâbi exploite une erreur de la défense mauritanienne pour inscrire le 3ème but des locaux. Et c’est le joueur du Wydad de Casablanca, Achraf Bencharki, qui conclut le spectacle avec un 4ème but à la 92ème minute.

Le CHAN est organisé par la Confédération africaine de football (CAF). Il s’agit de la cinquième édition qui met en compétition les 16 meilleures équipes africaines locales réparties en quatre poules de quatre équipes.

Le Maroc disputait, ce samedi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, cette compétition continentale face à la Mauritanie avant d’affronter la Guinée le 17 janvier puis le Soudan le 21 du même mois.