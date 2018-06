Ce qui n’a pas plu à Hervé Renard lors du match des Lions de l’Atlas (VIDEO)

La sélection nationale de football s’est imposée en amical face à son homologue estonienne par 3 buts à 1, samedi au stade « le Coq Arena » de Tallinn, pour le compte du dernier match de préparation des Lions de l’Atlas, avant leur déplacement en Russie.

Si la prestation des Lions de l’Atlas est sans doute la plus aboutie des trois matchs de préparation d’avant le Mondial, Hervé Renard a semblé agacé par la prestation de certains joueurs durant la deuxième mi-temps. C’est ce qu’il a confié au micro d’Arrydia.

« On a fait une première mi-temps dans la lignée de ce qu’on fait ces derniers temps, avec une grande qualité technique. Ils n’ont pas valu arroser le terrain, donc le ballon avait du mal à bouger vite. Et en deuxième mi-temps, on a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire. On va s’en servir, parce que tous ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps n’ont pas apporté ce qu’on attendait d’eux. Ça permettra à l’entraineur de remonter tout le monde. On est à six jours du premier match de la Coupe du monde. Le 15 juin on sera prêts », a lancé Hervé Renard. En deuxième période, c’est Sofyan Amrabat, Da Costa, Boutaib, Aït Bennasser, Bouhaddouz et En-Nesyri qui sont entrés en jeu. En première temps, c’est Munir, N. Amrabat, Benatia, Saïss, Hakimi, El Ahmadi, Ziyech, Belhanda, Boussoufa, Harit et El Kaabi qui étaient alignés.

A la question de savoir si le Onze national était prêt pour la Coupe du monde, le sélectionneur a assuré que tout le monde était prêt. « J’ai fait sortir Zyiach pour éviter une blessure avant le Mondial. On a un pressing qui fonctionne très bien. On l’a moins fait en deuxième mi-temps. Ce qui explique qu’au lieu d’être une bonne équipe on était une équipe moyenne en deuxième mi-temps. Il faudra être une très bonne équipe au Mondial », résume le coach qui demande le soutien de tous les Marocains.

S.L.