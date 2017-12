Ce que pense Andres Iniesta des Lions de l’Atlas (VIDEO)

Dans une interview accordée à BeInSport, le joueur espagnol du FC Barcelone, Andres Iniesta, a confié qu’il respectait toutes les sélections du 3ème groupe de la Coupe du Monde prévue en 2018 en Russie. « Il ne faut sous-estimer aucune équipe. Le Maroc, le Portugal et l’Iran sont de fortes sélections, c’est une évidence », a-t-il affirmé, ajoutant que « La Roja » apprendra de ses erreurs du passé, en référence au dernier Mondial au Brésil où l’Espagne a été éliminé dès le premier tour. Pour rappel, le Maroc jouera son sort en Coupe du monde contre l’Espagne, le Portugal et l’Iran. Certains, d’ailleurs, qualifient ce groupe de «groupe de la mort». L’Espagne, ancienne Championne du monde et le Portugal, champion d’Europe, font figure d’épouvantails face aux Lions de l’Atlas. L’Iran, même s’il a déjà participé à 5 phases finales de Coupe du monde, est un adversaire qui ne doit pas faire peur au Maroc. Mais il faudra au moins finir deuxième du groupe pour passer en huitième de finale.

