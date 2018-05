Ce qu’a dit Sergio Ramos à Mohamed Salah après la blessure

Le Real Madrid a remporté la Champions League samedi soir. La sortie sur blessure de Mohamed Salah a été le tournant du match.

Après sa sortie sur blessure ce samedi en finale de la Champions League, Mohamed Salah pourrait bien manquer la Coupe du monde en Russie avec l’Egypte. C’est en tout cas ce qu’affirme la BBC et des médias britanniques. Mohamed Salah qui a été victime d’une dislocation de l’épaule suite à un choc avec Sergio Ramos est la grande star de l’équipe d’Egypte. Son absence serait une énorme perte pour les Pharaons. Les jours à venir nous diront si oui ou non il sera présent au Mondial. Selon les médias anglais, l’Egyptien a besoin d’au moins 12 semaines pour se remettre de sa blessure, ce qui voudrait dire qu’il sera absent du Mondial.

« Parfois le foot montre les bons côtés…et d’autre fois les mauvais. Nous sommes avant tout des collègues. Prompt rétablissement Salah », a déclaré Sergio Ramos dans un message sur twitter.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

