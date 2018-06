Ce qu’a dit Lekjaa aux Lions de l’Atlas après la défaite

Le président de l’instance fédérale a rappelé, à cet égard, que tout un chacun était conscient de la force des équipes du groupe B dans ce tournoi, assurant que la défaite dans un match ne signifie pas la perte de la guerre et pressant les composantes de l’équipe à préserver l’esprit du groupe et à avoir confiance en sa capacité à atteindre le meilleur dans cette compétition.

Le peuple marocain est comblé par cette participation comme il a été toujours fier des précédentes et des générations ayant hissé haut le drapeau national à l’instar de celle de 1986, qui avait dominé le Onze portugais (3-1), et de l’équipe de l’édition française du Mondial en 1998 qui, en dépit de sa défaite face au Brésil, a laissé son empreinte dans la mémoire footballistique avec ses stars parmi lesquels l’actuel entraîneur adjoint Mustafa Hajji.

Et de souligner que la présence de milliers de supporteurs de la sélection en Russie est un stimulant pour porter les éléments nationaux vers le meilleur et à surmonter le résultat de l’entrée en la matière de cette édition, les exhortant à offrir au public des moments de bonheur et de joie.