Ce qu’a dit Hervé Renard avant Maroc-Espagne (VIDEO)

Le sélectionneur national Hervé Renard, accompagné de Munir El Kajoui, s’est exprimé ce dimanche en conférence de presse avant le match du Maroc contre l’Espagne prévu ce lundi à Kaliningrad.

« Le match de demain est de nouveau un match contre un adversaire d’énorme qualité, donc un match difficile pour nous. C’est une injustice d’être déjà éliminés avant ce troisième match, mais il faut accepter la réalité et se concentrer sur cette troisième rencontre et sauver notre honneur, puisque aujourd’hui il n’y a plus que ça à sauver », a-t-il affirmé en début de conférence.

« Le plus difficile c’est de jouer ce genre de match en sachant que juste après on prépare nos bagages pour sortir de la compétition. Quand on ne réussit pas à être à la hauteur, c’est certainement plus facile à accepter. Maintenant, il faut être de grands professionnels (…), on doit trouver des paramètres pour pourvoir jouer ce dernier match dans les meilleurs conditions psychologiques possibles », a-t-il dit.

« On va jouer ce dernier match comme si on joue notre qualification. Je suis payé pour faire en sorte qu’on puisse poser des problèmes à cette équipe espagnole et pour rendre encore plus fier le peuple marocain et surtout tous ceux qui seront présents demain au stade et tous ceux qui nous suivront dans le monde entier et qui sont, je le pense, autant déçus que nous », a déclaré Hervé Renard.

Répondant à une question sur l’injustice évoquée concernant la rencontre Maroc-Portugal, le sélectionneur national a dit: « Quand on regarde tous les effets de jeux qui se sont produits contre le Portugal, c’est une injustice totale. Il y a eu une faute énorme de Pepe au premier but, pourquoi ne l’a-t-on pas vu? Et ensuite il y a une main de Pepe, exactement la même qui a permis à l’Australie d’obtenir un penalty pour faire match nul contre le Danemark (…) ».

Et d’ajouter: « Ensuite, il y a un penalty flagrant une nouvelle fois parce que Boutaïb se fait balancer dans une surface de réparation par une charge violente sans qu’il y ait aucune réponse du corps arbitral. Donc pour moi, c’est une injustice totale par rapport à la production qu’on a créé et à la qualité de jeu que les joueurs ont su mettre dans cette partie. Il ne faut pas oublier qu’on affrontait le champion d’Europe en titre et qu’on est sorti de ce match avec une fierté énorme paradoxalement en ayant perdu ce match ».

Concernant la condition physique des joueurs, Renard a affirmé que « l’état de santé physique est bon, pour le reste on aura la réponse demain, en espérant que tout le monde soit dans les mêmes capacités psychologiques que lors du début de match contre le Portugal, et on se doit de l’être ».

A la question de savoir si Nordine Amrabat sera présent face à l’Espagne, le sélectionneur a répondu: « Nordine donne toute son énergie et tout son coeur pour son pays et sera bien présent demain ».

Et si c’était à refaire, coach?. « Si c’était à refaire, je pense qu’on changerait pas grand chose, j’insisterais pour rappeler une nouvelle fois aux joueurs que dans un match comme le premier quand on ne peut pas le gagner il faut faire très attention à ne pas le perdre. (…) », a indiqué Renard.

Et de conclure: « Je suis fier d’avoir pu diriger cette équipe pendant cette Coupe du monde, fier d’avoir partagé, depuis deux ans et demi la construction de cette équipe. On est simplement déçu parce qu’on est pas venu en Russie pour se faire éliminer au premier tour et je pense qu’on la prouvé. Maintenant à titre personnel, puisqu’on rentre à la maison, je considérerai que je n’ai pas réussi ma mission ». Le coach national n’a pas manqué de remercier l’ensemble des Marocains pour leur soutien inconditionnel à l’équipe nationale.

Rappelons que le Onze national s’est incliné 1-0 face à l’Iran et au Portugal. Le lundi 25 juin, les protégés d’Hervé Renard affronteront l’Espagne à Kaliningrad.

Soufiane Laraki