Ce qu’a dit Hervé Renard après Maroc-Ukraine (VIDEO)

Hervé Renard l’avait prédit. Le match amical contre l’Ukraine n’a pas offert un grand spectacle. La rencontre qui s’est soldée par un match nul et vierge, était l’occasion pour le sélectionneur français d’effectuer des réglages et de faire des tests avant la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas se sont tout de même montrés plus dangereux que leur adversaire du jour.

« On a été performants dans le pressing. Mais on doit être beaucoup plus efficaces bien sûr. Il nous reste un peu de temps… Tous les joueurs n’étaient pas forcément en jambe, mais certains l’étaient. C’est un match positif qui compte dans la préparation. Le plus important c’est le 15 juin à 17h », a déclaré Hervé Renard après le match.

Le 4 juin prochain, le Maroc aura un autre match de préparation face à la Slovaquie. Il y aura ensuite l’Estonie le 9 juin avant la rencontre du Mondial face à l’Iran le 15 juin.

S.L.