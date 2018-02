Casablanca: des stars de la NBA au parc Sindibad

Le Parc Sindibad a enregistré, vendredi dernier, la visite d’une délégation américaine de coachs et d’anciens joueurs de la NBA dans le cadre de leur collaboration avec l’association Tibu Maroc, association à but non lucratif, qui cherche à promouvoir le travail d’équipe, l’innovation, l’engagement et l’intégrité à travers l’esprit et la pratique du basket.

La visite de cette importante délégation américaine composée d’ex-joueurs de la NBA reconvertis dans le coaching et la formation et l’encadrement de la jeunesse, a donc été une occasion rêvée de faire profiter le parc Sindibad de leur expertise. Ces experts ont ainsi prodigué des séances de coaching au personnel sur le site dans le cadre d’un team building. Le management du parc Sindibad accorde en effet une grande importance aux ressources humaines et mène une politique volontariste afin de développer l’esprit d’appartenance, la cohésion et l’esprit d’équipe au sein du personnel du parc.

Parmi les coachs de la délégation, Chamique Holdsclaw, ancien membre de l’équipe des USA et vainqueur de la médaille d’or aux jeux olympiques de Sydney en 2000, Sam Vincent, ancien joueur de la NBA et fondateur de Global Coach International ou encore James Parker, Directeur des Sports de la plus grande organisation de la jeunesse sportive aux Etats Unis.

La délégation a également eu l’occasion d’apprécier les différentes attractions du parc lors de cette journée et a été impressionnée par l’aménagement du parc Sindibad notamment du parc animalier.