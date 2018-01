CAF: Le Wydad sacré Club africain de l’année 2017

La Nigériane Asisat Oshoala a été sacrée joueuse de l’année pour la troisième fois, après ses deux précédents titres en 2014 et 2016. Elle a devancé la Camerounaise Gabrielle Aboudi Onguene et la Sud-Africaine Chrestina Kgatlana.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK