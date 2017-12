Bouderbala: « Je n’ai jamais dit que Hassan II a inventé le Tiki-Taka » (VIDEO)

L’ancien international marocain Aziz Bouderbala avait accordé une interview au magazine français So Foot pour revenir sur son épopée footballistique dans les années 80. Sauf que le support aurait, selon lui, largement déformé ses propos. « Je n’ai jamais dit que le roi Hassan II avait inventé le style de jeu appelé communément «Tiki-Taka» qui est attribué principalement au FC Barcelone », indique l’ancien joueur.

Il raconte que le journaliste de So Foot l’a interviewé à son domicile où ils ont beaucoup discuté au sujet du football national. « A un certain moment, il a aperçu ma photo avec le roi Hassan II et la sélection nationale lorsque nous avions été reçus en 1983 au Palais de Skhirate avant l’entame des Jeux Méditerranéens », ajoute-t-il. Ce jour-là, Hassan II, en vrai « précurseur », avait fait découvrir à ses hôtes le système triangulaire, un style de jeu qui deviendra célèbre dix ans après, à l’arrivée de l’entraîneur du FC Barcelone, Johan Cruyff, et qui aura comme nom le « Tiki-Taka ».

N.M.